Microsoft начала производство Xbox Series X

На форуме ResetEra один из пользователей написал, что Microsoft уже приступила к производству консоли Xbox Series X. Ее сборку наладили в Китае и Малайзии.

Позже данную запись подтвердили в администрации форума и добавили, что такой ранний запуск приставки сделан с целью исключить дефицит на старте продаж.

Как уже сообщалось ранее, Xbox Series X появится в продаже в конце года перед рождественскими праздниками.

Напомним, Microsoft 7 мая покажет геймлей на Xbox Series X. Тогда обещают продемонстрировать игровой процесс недавно анонсированной Assassin’s Creed Valhalla.

Также недавно была анонсирована инициатива Xbox 20/20, в рамках которой компания каждый месяц будет рассказывать про свою консоль.

Ожидается, что Xbox Series X будет выпущена не одна. По слухам еще готовится версия Xbox Series S.

Это будет консоль без привода и с более слабой производительностью. На рынке Xbox Series S должна прийти на смену Xbox One S.