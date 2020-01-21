Microsoft начала менять свою ОС Windows 10

Microsoft начала применять свои ранее анонсированные изменения для операционной системы Windows 10.

Еще в прошлом году разработчики заявили, что в ОС будут изменены значки и пиктограммы, которые выполнены в другом дизайне.

Теперь компания начала применять новые пиктограммы, однако изменения пока коснулись только панели задач Windows 10. В остальных меню используются прежние пиктограммы.

Нововведение пока есть только в тестовой сборке Windows 10 доступной для участников программы тестирования Windows Insiders.

Предположительно, анонсированные в прошлом году изменения до ОС Windows 10 полноценно доберутся весной.