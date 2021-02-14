Microsoft начала готовить компьютеры к большому обновлению ОС Windows 10

Microsoft начала готовить компьютеры к большому обновлению ОС Windows 1015.02.2021 01:19
Microsoft начала готовить компьютеры пользователей для крупного весеннего обновления.
В ближайшее время компания выпустит патч версии KB4023057для Windows 10. В этом небольшом обновлении будет исправлена настройка системы Windows Update.
Помимо этого небольшое обновление повысит надежность Windows Update, но это будет сделано только для сборок Windows 10 20H2, 20H1 и более ранних выпусков.
Обновление будет распространяться постепенно и незаметно для пользователя. Что касается весеннего обновления, то его уже скоро начнут распространять среди тестеров и потом оно станет доступно для участников ранних сборок операционной системы.
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