Microsoft может выпустить одну из игр сразу после Xbox Games Showcase

Согласно заявлениям инсайдера eXtas1s, на Xbox Games Showcase 2024 компания Microsoft планирует представить трейлер одной из своих внутренних студий и немедленно выпустить эту игру.

Инсайдер утверждает, что знает о проекте, но не хочет раскрывать сюрприз. В примере он упомянул игры Microsoft Flight Simulator 2024, Towerborne и Avowed.

Кроме того, предполагается, что Microsoft обратит внимание на портативную консоль Xbox. Пока неизвестно, будет ли представлено новое устройство или будет только его анонс.

Стоит отметить, что Xbox Games Showcase начнется 9 июня в 20:00 по московскому времени.

Предполагается, что на мероприятии могут анонсировать и такие игры как DOOM: The Dark Ages, Gears of War 6, а также будут представлены новости о State of Decay 3, Avowed, Call of Duty: Black Ops 6 и новой Fable.