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Компания Microsoft может продлить платную поддержку Windows 7 до 2026 года

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Windows 7 не поддерживается с 2020 года. Компания Microsoft для этой ОС не выпускает обновления и важные патчи безопасности.

При этом на Windows 7 работает огромное количество компьютеров, и практически все они на предприятиях.

Именно для таких компания Microsoft и разработала платный пакет, в рамках которого разработчики выпускают патчи безопасности, но не улучшает функционал ОС.

Последнее патчи безопасности KB5015861 и KB5015862, выпущенные в рамках платной подписки, получили лицензии и ключи для продления расширенной поддержки.

Таким образом Windows 7 может поддерживаться до января 2026 года, а не 2023 года как было задумано ранее.

По данным Statcounter, операционная система Windows 7 на рынке занимает долю 11,54%, что даже больше чем Windows 11 с долей почти 11%.

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