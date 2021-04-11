Microsoft может приобрести создателя технологий искусственного интеллекта за $16 млрд

Microsoft может приобрести создателя технологий искусственного интеллекта за $16 млрд11.04.2021 23:00
Microsoft намерена купить новую компанию, сейчас она ведет консультацию с ее юристами.
Американская корпорация намерена купить разработчика искусственного интеллекта.
Речь идет и компании Nuance Communications, которая помогала в разработке голосового помощника Siri компании Apple.
Как удалось узнать агентству Bloomberg, сейчас Microsoft ведет переговоры с юристами Nuance Communications, а на следующей неделе компании уже могут достичь некоторых договорённостей.
Microsoft намерена выкупить Nuance Communications за 16 млрд рублей.
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