Microsoft может приобрести создателя технологий искусственного интеллекта за $16 млрд

Microsoft намерена купить новую компанию, сейчас она ведет консультацию с ее юристами.

Американская корпорация намерена купить разработчика искусственного интеллекта.

Речь идет и компании Nuance Communications, которая помогала в разработке голосового помощника Siri компании Apple.

Как удалось узнать агентству Bloomberg, сейчас Microsoft ведет переговоры с юристами Nuance Communications, а на следующей неделе компании уже могут достичь некоторых договорённостей.

Microsoft намерена выкупить Nuance Communications за 16 млрд рублей.