Microsoft сразу после презентации Windows 11 заявила, что переход с Windows 10 на новую ОС будет бесплатным.

Позже компания опубликовала минимальные системные требования для ПК, на которых корректно будет работать Windows 11.

Уже тогда стало понятно, что не все смогут без проблем бесплатно обновится до Windows 11. Теперь в Microsoft рассказали, что бесплатный переход будет точно длится год.

То есть в течение 2022 года все желающие с соответствующим «железом» смогут бесплатно получить Windows 11.

Как будет дальше пока неизвестно, ведь бесплатный переход с Windows 10 на Windows 11 может быть ограниченным.

Стоит напомнить, что с Windows 7 и 8 на Windows 10 бесплатно обновлялись очень долго, даже после официального прекращения распространения перехода.

Для этого Microsoft оставила «дыру», которой можно было пользоваться много лет для обновления до актуальной версии Windows.