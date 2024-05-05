Microsoft может добавить в Xbox поддержку Steam

В будущем Xbox сможет поддерживать магазин игр Steam, о чем сообщил инсайдер Джез Корден.

Microsoft хочет сосредоточиться на аппаратном обеспечении и доступности игр, поэтому они рассматривают возможность интеграции со Steam и, возможно, другими магазинами, например, Epic Games Store.

Это означает, что будущие Xbox-приставки станут более «открытыми» и похожими на компьютеры в плане доступных игр.

Microsoft также планирует сделать эксклюзивные проекты Xbox доступными и для других устройств, например, портировать игры, такие как Forza и Halo, на PlayStation.