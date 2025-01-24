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Microsoft меняет вход в учётную запись: автоматический вход и безопасность

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

С марта Microsoft изменит способ входа в учётную запись. Теперь пользователи будут автоматически оставаться в системе, что может быть опасно, если они используют общедоступные компьютеры. В настоящее время при входе появляется запрос на сохранение сессии, но скоро это будет происходить без вопросов.

Эксперты предупреждают, что оставляя учётную запись открытой на общедоступных устройствах, пользователи рискуют стать жертвами мошенников. Поэтому важно помнить о выходе из системы, особенно в общественных местах.

Чтобы защитить свою информацию, пользователям рекомендуется использовать приватный режим просмотра и всегда выходить из учётной записи. Если же вы забудете это сделать, Microsoft предоставляет возможность принудительно выйти из всех учётных записей.

Кроме того, компания активно внедряет поддержку паролей-ключей, которые заменят традиционные пароли. Это изменение началось с поддержки для Xbox и Microsoft 365. Microsoft утверждает, что ключи доступа, такие как отпечатки пальцев или сканирование лица, более безопасны и удобны, чем пароли.

Компания также сообщила о резком увеличении атак на пароли и фишинговых попыток. Поэтому пользователям стоит задуматься о настройке новых методов аутентификации для улучшения безопасности.

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