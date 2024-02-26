Microsoft летом 2024 года выпустит более доступную консоль Xbox Series X

В соответствии с информацией, предоставленной изданием eXputer, Microsoft планирует выпустить белую версию консоли Xbox Series X|S без дискового привода в летнее время 2024 года.

На данный момент точная дата релиза не была определена, однако можно ожидать, что это произойдет в период с июня по июль. Предполагается, что основные характеристики новой модели останутся неизменными, но она будет оснащена улучшенным радиатором и получит новый разъем Nexus.

Предполагается, что официальное представление белой «цифровой» версии Xbox Series X состоится на крупном июньском мероприятии, организованном компанией Xbox. По предварительным данным, стоимость новой консоли будет ниже, чем у обычной модели, примерно на 100-50 долларов.