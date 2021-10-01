Microsoft исправляет ключевые ошибки в Windows 11 до выпуска 5 октября

Microsoft работает над исправлением других ключевых ошибок в Windows 11 перед ее официальным выпуском 5 октября. Компания решает проблемы с запуском, панелью задач и поиском в последних версиях своей операционной системы Windows.

Американский технический гигант только что выпустил сборку Windows 11 Insider Preview Build 22468 для канала разработчиков. Для тех, кто не знает, этот канал является форумом тестирования, где 5 октября могут появиться обновления и функции в стабильной версии Windows 11. Компания заявила, что новая сборка предлагает «хороший набор улучшений и исправлений ошибок» для тех, кто следит за Релизы Dev Channel.

Примечательно, что компания также выделила два ключевых улучшения. А именно, пользователи теперь могут видеть статистику, касающуюся соединения, при нажатии на VPN-соединение в настройках VPN. Кроме того, в обновлении добавлена ​​опция отключения отображения недавних поисков при наведении курсора на значок «Поиск» на панели задач. Вы можете найти эту опцию в поведении панели задач в настройках панели задач. Это демонстрирует усилия Microsoft по очистке пользовательского интерфейса Windows 11 и других ошибок до запуска 5 октября.

Кроме того, бренд добавил, что «некоторые исправления, отмеченные здесь в сборках Insider Preview из активной ветки разработки, могут быть включены в служебные обновления для выпущенной версии Windows 11 после общедоступной 5 октября», и что «Эти сборки также не являются соответствует конкретному выпуску. Новые функции и улучшения ОС из этих сборок могут появиться в будущих выпусках Windows, когда они будут готовы, и мы можем предоставить их в виде полных обновлений ОС или служебных выпусков ».