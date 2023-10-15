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Microsoft исправила проблему с зависанием магазина Xbox во время его обновления

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Проблема, связанная с обновлениями Microsoft Store на консолях Xbox, была успешно устранена компанией Microsoft.

Раньше при загрузке обновления в Microsoft Store на Xbox, магазин мог запускаться долго и затем зависать на отметке 100%. Однако в новой тестовой версии системного программного обеспечения для участников Xbox Insiders с уровнем доступа Alpha Skip-Ahead данная проблема была исправлена командой Xbox.

В примечаниях к новой версии системного ПО упоминается, что этот апдейт включает исправление, связанное с зависанием магазина Xbox при его обновлении.

Ожидается, что данное исправление станет доступно для всех пользователей позже в текущем месяце.

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