Microsoft исправила проблему с зависанием магазина Xbox во время его обновления

Проблема, связанная с обновлениями Microsoft Store на консолях Xbox, была успешно устранена компанией Microsoft.

Раньше при загрузке обновления в Microsoft Store на Xbox, магазин мог запускаться долго и затем зависать на отметке 100%. Однако в новой тестовой версии системного программного обеспечения для участников Xbox Insiders с уровнем доступа Alpha Skip-Ahead данная проблема была исправлена командой Xbox.

В примечаниях к новой версии системного ПО упоминается, что этот апдейт включает исправление, связанное с зависанием магазина Xbox при его обновлении.

Ожидается, что данное исправление станет доступно для всех пользователей позже в текущем месяце.