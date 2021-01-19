Microsoft и Honda инвестировали $2 млрд в создателя беспилотных авто Cruise

Две крупные компании совершили сделку с разработчиком беспилотных автомобилей Cruise.

Оценочная стоимость этой компании после сделки составила 30 млрд рублей.

Как стало известно, инвесторами этой компании стали Microsoft и Honda, которые инвестировали в Cruise два миллиарда долларов.

В сделке присутствуют условия, в числе которых использование в беспилотниках технологии Azure, созданной компанией Microsoft. В свою очередь последняя сможет тестировать свои системы в области робототехники и машинного обучения.

Стоит отметить, что Microsoft ранее никогда не инвестировала в производителей, занимающихся созданием беспилотных машин. Что касается компании Cruise, то ее основали еще в 2013 году.

Через три года она была приобретена американским концерном General Motors. Сумма этой сделки составила 1 млрд долларов.

Первым электромобилем Cruise стала модель с названием Origin Cruise, который был продемонстрирован в январе 2020 года.