Microsoft и Bethesda ещё не решили, станет ли TES VI эксклюзивом на Xbox

Директор Bethesda Game Studios Тодд Ховард сказал, что «трудно представить» The Elder Scrolls 6 как полностью эксклюзивную для Xbox игру в новом интервью, в котором затрагиваются многие аспекты приобретения ZeniMax Microsoft.

В интервью Джеймс Бэтчелор из GamesIndustry высказал идею о том, что трудно представить себе The Elder Scrolls 6 как эксклюзив, особенно потому, что The Elder Scrolls 5: Skyrim отчасти обязана своим огромным успехом огромному количеству консолей, на которых она была запущена. Ховард ответил: «Я согласен, что это трудно представить», но больше не сказал по этому поводу.

Тема превращения игр Bethesda в эксклюзив для Xbox стала предметом разговоров с того момента, как мы узнали, что Xbox согласилась приобрести материнскую компанию ZeniMax за 7,5 миллиардов долларов . Со стороны Microsoft, здесь есть хорошие аргументы для обеих сторон , и глава Xbox Фил Спенсер ранее заявлял, что любые решения об эксклюзивности будут приниматься «в индивидуальном порядке».

Ховард поддержал этот индивидуальный подход в новом интервью, хотя он говорит, что ранняя стадия приобретения (она завершится не раньше 2021 года) означает, что «мы не прошли через все это». Это следует за комментарием Фила Спенсера ранее на этой неделе, в котором он объяснил, что для него было бы незаконным принимать решения для Bethesda до завершения приобретения, то есть планирование еще не началось.

Ховард также дает понять, что каждая игра Elder Scrolls со времен Morrowind в какой-то мере сотрудничает с Microsoft, поэтому любые возникающие эксклюзивные сделки сами по себе не являются огромным изменением: говорят, что мы сами как независимые выполняли подобные упражнения

«Если вы посмотрите на каждую игру Elder Scrolls, то увидите некоторую эксклюзивность для Xbox или Microsoft. Мы сотрудничаем с каждой игрой. Morrowind был в основном консольным эксклюзивом, Oblivion был долгосрочным эксклюзивом, Skyrim DLC долгое время оставался эксклюзивным. Когда придет время, мы решим, что лучше всего подходит для нашей аудитории, и сегодня я не могу спрогнозировать, как это будет выглядеть».