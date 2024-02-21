Microsoft: Hi-Fi Rush и еще три игры запустят для PlayStation и Nintendo Switch

Microsoft радикально меняет свою стратегию и объявляет о выпуске четырех ранее эксклюзивных игр на других платформах. В блоге компании были раскрыты названия и даты выхода этих проектов.

Первым проектом, который станет доступен уже 22 февраля, является Pentiment, разработанный студией Obsidian Entertainment. Эта захватывающая ролевая игра будет доступна пользователям PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch. Отправляйтесь в приключение, исследуя увлекательный мир и выполняя эпические задания.

Затем, 19 марта, на PlayStation 5 появится Hi-Fi Rush. Это уникальная музыкальная игра с захватывающей ритмичной боевой системой. Игроки смогут погрузиться в увлекательный мир музыки и сражений в ритме.

В апреле стартуют две другие игры. Grounded, кооперативная игра выживания, где уменьшенные геймеры должны противостоять насекомым и другим опасностям, выйдет 16 апреля на PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch. Sea of Thieves, многопользовательское пиратское приключение, станет доступным на PlayStation 5 30 апреля.