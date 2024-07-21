Microsoft: глобальный сбой затронул всего 8,5 млн компьютеров

Сбой в работе программ Microsoft, связанный с обновлением антивирусной программы CrowdStrike, привел к проблемам в работе авиакомпаний, больниц, банков и СМИ во многих странах мира.

Этот сбой затронул такие программы, как Microsoft Azure, Microsoft Defender, Microsoft Intune, Microsoft OneNote, OneDrive for Business, SharePoint Online, Windows 365, Viva Engage, Microsoft Purview, PowerBI, Microsoft Fabric, Microsoft Teams и Microsoft 365 admin center.

Он произошел после обновления антивирусной программы CrowdStrike. Авиакомпании, аэропорты, банки, СМИ и медицинские системы испытали проблемы в работе из-за сбоя в Microsoft Azure.

Некоторые авиакомпании, включая American Airlines, United Airlines, Delta Airlines и Frontier Airlines, были вынуждены приостановить полеты.

Телеканал Sky News прервал вещание, а некоторым людям было затруднено записаться на прием в больницы и получить медицинскую помощь. На устройствах с операционной системой Windows 10 были видны ошибки, включая известный «синий экран смерти» (BSOD).

Как оказалось, проблемы возникли на 8,5 млн устройств с операционной системой Windows 10, а это оказалось всего 1% от всех устройств на базе операционной системы от Microsoft.