В Microsoft вводят новую клавишу AI в клавиатуры Windows 11

Недавно Microsoft представила новое приложение под названием Copilot для устройств на Android, iOS и iPadOS. В отчете также было сообщено, что компьютеры Surface Pro 10 и Surface Laptop 6 станут первыми устройствами с настоящим искусственным интеллектом от Microsoft.

В рамках продвижения к искусственному интеллекту, Microsoft объявила о внесении серьезных изменений в клавиатуру компьютеров, добавив выделенную клавишу. Это большое изменение для клавиатуры, которая оставалась практически неизменной почти 30 лет.

30 лет назад Microsoft добавила клавишу Windows для открытия меню «Пуск», а затем клавишу меню для открытия контекстного меню. Теперь компания Redmond заменяет клавишу меню на специальную клавишу.

Она будет расположена справа от клавиши ‘Alt’ на клавиатуре. Однако местоположение клавиши может варьироваться в зависимости от производителя оборудования и рынка.

Microsoft также сообщила, что ее партнеры и производители устройств будут использовать новую клавишу Copilot на своих новых компьютерах и ноутбуках.

Ожидается, что она появится на будущих устройствах Surface. Ожидается, что устройства с клавишей Copilot будут доступны уже в этом месяце.

Мы можем увидеть устройства от других производителей на выставке CES на следующей неделе. Также подтверждено, что новая клавиша будет присутствовать на Surface Pro 10 и Surface Laptop 6, о которых уже были слухи. Это показывает, что Microsoft очень серьезно относится к искусственному интеллекту в будущем.

Для тех, кто не знает, Copilot — это чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный Microsoft. На данный момент можно вызвать чат-бота, нажав комбинацию клавиш Windows + C.