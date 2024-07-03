Microsoft добавит в Windows 11 полезную функцию «Продолжить с телефона»

Microsoft продолжает удивлять пользователей новыми функциями в своей операционной системе Windows 11.

В последней бета-версии была обнаружена полезная утилита под названием «Продолжить с телефона», которая обеспечивает мгновенное обмен файлами между ПК и смартфоном. Хотя функция пока что доступна только в тестовой версии Windows 11 и еще не работает в полной мере.

Один из внутренних источников, известный под псевдонимом PhantomOfEarth, обнаружил эту функцию и поделился информацией о ней.

«Продолжить с телефона» предназначена для пользователей OneDrive и обеспечивает удобное взаимодействие между компьютером и смартфоном, особенно для тех, кто активно использует облачные сервисы.

Это приложение позволяет одновременно работать с документами на обоих устройствах, обеспечивая синхронизацию и доступ к файлам.

Основная идея утилиты заключается в том, что пользователь может начать работу с файлом на компьютере и продолжить ее на смартфоне.

Также сообщается, что функциональность будет распространяться не только на файлы, но и на рабочий стол ПК. Возможно, в будущем приложение будет развиваться и станет аналогом известного программного обеспечения TeamViewer, позволяющего осуществлять удаленный доступ к компьютеру.