Microsoft добавила в Windows 11 цветной значок состояния аккумулятора ПК

Microsoft представила новую предварительную сборку Windows 11 для инсайдеров, в которой внесены важные изменения в значок батареи. Теперь цветные значки упрощают понимание состояния аккумулятора на ПК.

В сборке Windows 11 Insider Preview Build 26120.3000 (KB5050103) значок батареи может отображаться в черном, желтом или зеленом цветах. Зеленый показывает, что компьютер заряжается и в хорошем состоянии, желтый указывает на режим энергосбережения, а красный сигнализирует о критически низком заряде.

Новые цветные значки будут видны на панели задач, в области уведомлений и в меню «Быстрые настройки», а также планируется их отображение на экране блокировки в будущих обновлениях.

Кроме того, в новой сборке добавлена возможность отображения процента заряда батареи на панели задач. Пользователи смогут активировать эту функцию в настройках, и процент будет виден перед значком батареи. Также изменилось расположение логотипа молнии на значке, который теперь находится посередине.

Эти новые функции будут постепенно внедряться для пользователей на канале Dev, чтобы получить обратную связь перед общим релизом.