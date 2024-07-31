В Windows 11 обнаружена скрытая функция для быстрого закрытия приложений, которую обнаружили энтузиасты.

Да, в этом случае речь идет о функции, которая пока не доступна большому количеству пользователей и появилась в еще неанонсированной новой версии ОС.

По данным TechSpot, Microsoft добавила в ОС Windows 11 функцию быстрого закрытия приложений.

В случае зависания программы пользователи могут использовать «Диспетчер задач» для завершения связанных с ней процессов. Однако в новой версии операционной системы имеется скрытая функция, которая упрощает этот процесс.

Функция End Task («Завершить задачу») позволяет закрывать приложение, просто нажав правой кнопкой мыши на его иконку в панели задач. В Windows 11 она отключена по умолчанию.

Чтобы активировать эту опцию, нужно перейти в настройки ОС, открыть раздел «Система», затем выбрать меню «Для разработчиков».

В этом меню необходимо включить параметр End Task и, при необходимости, перезагрузить компьютер.

После активации, нажав правой кнопкой мыши на ярлык приложения, пользователи увидят всплывающее меню, в котором можно выбрать пункт «Завершить задачу» для быстрого закрытия программы.