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Microsoft в браузер Edge внедрила боковую панель быстрых действий

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Microsoft намерена вернуть лидирующую позицию фирменному браузеру.
По этой причине фирменный браузер Edge постоянно обрастает очень полезными функциями.

Недавно стало известно, что Edge получит боковую панель для быстрых действий. Пока такая панель тестируется участниками сборок Edge Canary.

Они в Сети рассказали, что боковая панель позволяет выполнять запуск скорости интернета, переходить к использованию Office 365 и выполнять другие действия с помощью кнопки Discover.

Пользователи не уверены, что новая функция будет полезной для них, но некоторым боковая панель может очень пригодится, особенно если компания начнет расширять ее функционал.

Информации о том, когда новая функция появится в финальных сборках Edge, пока нет.

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