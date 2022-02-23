Компания Microsoft добавила режим эффективности в операционную систему Windows 11

Разработчики добавили новую функцию в Windows 11, которая пока доступна только для участников программы бета-тестирования, и скоро должна добраться до пользователей.

В сборке 22557 в «Диспетчере задач» появилась возможность выбрать приложение и переключить его в облегченный режим.

Таким образом, можно получить более высокую производительность системы, и дать приложению низкий приоритет.

Новая функция не позволяет перевести в облегченный режим все запущенные приложения, также это невозможно будет сделать с важными процессами.