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Microsoft добавил новую панель с играми в фирменный браузер Microsoft Edge

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Microsoft продолжает улучшать свой браузер Edge, который теперь работает на движке Chromium. Эту платформу сейчас использует большинство разработчиков браузера, ведь она оказалась самой удачной, и за счет перехода на нее, популярность Edge значительно выросла.
Недавно Microsoft в свой фирменный браузер добавил функции для интернет-покупок, интегрировал в него офисный пакет для просмотра документов, а теперь в браузере появилась панель для игр.

Она пока присутствует только в сборке Edge Canary. После выбора панели открывается отдельная панель, в которой можно выбрать игры.

Большинство из них есть в MSN Games. После выбора игры она открывается в браузере.

Пока игровая панель доступна для ограниченного круга пользователей, когда ее запустят для всех остальных, пока неизвестно.

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