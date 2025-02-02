Microsoft добавила кнопку ИИ-помощника Copilot в Paint

В графическом редакторе Paint появилась специальная кнопка для быстрого запуска Copilot, которая позволяет пользователям получить доступ ко всем функциям на базе искусственного интеллекта.

После нажатия кнопки открывается меню с функциями, такими как Cocreator, Image Creator и Generative Erase.

Недавно в Paint были добавлены функции для создания изображений с использованием генеративных нейросетей. В конце 2023 года появилась функция Cocreator на основе алгоритма DALL-E, а затем добавили и другие ИИ-инструменты, которые теперь собраны в одном месте.

Это обновление начало распространяться на этой неделе и станет доступно участникам программы предварительной оценки Windows Insider на каналах Dev и Canary.