Microsoft добавила игру SkiFree во время установки обновлений Windows 11

Microsoft решила разнообразить процесс установки Windows 11, добавив туда знакомую всем игру SkiFree.

При настройке нового ноутбука Surface Laptop Studio 2 пользователям предлагается поиграть в обновленную версию этой классической игры об серфинге, игра доступна во время установки обновлений. Это та же игра, которую Microsoft ранее добавила в браузер Edge. Она очень похожа на оригинальную SkiFree 1991 года.

Игра доступна при наличии обновлений Windows или восстановлении настроек операционной системы. Пока неясно, распространяется ли это только на Surface или в целом на установку Windows 11.