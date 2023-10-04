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Microsoft добавила игру SkiFree во время установки обновлений Windows 11

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Microsoft решила разнообразить процесс установки Windows 11, добавив туда знакомую всем игру SkiFree.

При настройке нового ноутбука Surface Laptop Studio 2 пользователям предлагается поиграть в обновленную версию этой классической игры об серфинге, игра доступна во время установки обновлений. Это та же игра, которую Microsoft ранее добавила в браузер Edge. Она очень похожа на оригинальную SkiFree 1991 года.

Игра доступна при наличии обновлений Windows или восстановлении настроек операционной системы. Пока неясно, распространяется ли это только на Surface или в целом на установку Windows 11.

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