Microsoft Copilot может предоставить пользователю пошаговое руководство по активации Windows 11 без покупки лицензии.

Это стало известно после того, как пользователь Reddit обнаружил, что если задавать вопрос о скрипте для активации, AI-ассистент может предложить инструкцию по его использованию.

Несмотря на моральные и юридические аспекты, связанные с использованием несанкционированных копий Windows, процесс активации системы без лицензии считается достаточно простым.

Хотя подобные методы активации существуют с 2022 года, их использование в инструментах Microsoft выглядит весьма неожиданным.