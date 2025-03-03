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ИИ Copilot пришел на помощь пользователю и бесплатно активировал Windows 11

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Microsoft Copilot может предоставить пользователю пошаговое руководство по активации Windows 11 без покупки лицензии.

Это стало известно после того, как пользователь Reddit обнаружил, что если задавать вопрос о скрипте для активации, AI-ассистент может предложить инструкцию по его использованию.

Несмотря на моральные и юридические аспекты, связанные с использованием несанкционированных копий Windows, процесс активации системы без лицензии считается достаточно простым.

Хотя подобные методы активации существуют с 2022 года, их использование в инструментах Microsoft выглядит весьма неожиданным.

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