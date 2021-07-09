Microsoft будет выпускать новые версии Windows 11 каждый год

Хотя ожидается, что Windows 11 будет запущен во всем мире в конце этого года, Microsoft перед официальным выпуском представила некоторую интересную информацию о цикле обновления своей новой версии операционной системы.

Согласно отчету, американский технический гигант пообещал, что новая ОС Windows 11 будет получать одно обновление версии каждый год. Примечательно, что это меньше двух основных выпусков программного обеспечения, которые компания выпускала каждый год для Windows 10. Другими словами, Windows 11 будет получать обновления реже по сравнению с текущей версией ОС, хотя это также может приводить к меньшему количеству ошибок, возникающих при каждом обновлении.

Кроме того, новые обновления Windows 11 могут приходить вместе с новыми обновлениями Windows 10 осенью каждого года. Microsoft также добавила, что будет поддерживать каждую версию Windows 11 Pro, Windows 11 Pro для образовательных учреждений, Windows 11 Pro для рабочих станций и Windows 10 Home в течение 24 месяцев после первоначального выпуска. Однако по истечении этого двухлетнего периода пользователям необходимо будет выполнить обновление, чтобы продолжать получать больше обновлений безопасности. С другой стороны, для Windows 11 Enterprise, Windows 11 Education и Windows 11 IoT Enterprise период поддержки будет длиться 36 месяцев.

Интересно, что Microsoft на данный момент продолжит поддерживать Windows 10 и пообещала предложить поддержку Windows 10 Pro, Windows 10 Pro для образовательных учреждений, Windows 10 Pro для рабочих станций и Windows 10 Home в течение еще 18 месяцев.

Источник — Astera.