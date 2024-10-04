Microsoft блокирует установку Windows 11 24H2 из-за проблем с драйверами Intel SST

Microsoft начала блокировать установку обновления Windows 11 24H2 на устройства с несовместимыми драйверами звука Intel Smart Sound Technology (SST). Попытка установить обновление на такие системы может привести к «Синему экрану смерти».

Intel SST — это интегрированный аудиопроцессор, который обрабатывает аудио и голосовые взаимодействия на устройствах с процессорами Intel Core и Intel Atom. Microsoft сообщает, что драйвер, вызывающий проблему, можно найти в Диспетчере устройств под названием IntcAudioBus.sys.

Проблема затрагивает только устройства с процессорами Intel Core 11-го поколения и драйверами Intel SST версии 10.29.0.5152 или 10.30.0.5152. Microsoft добавила идентификатор защиты (Safeguard ID 51876952), чтобы предотвратить установку обновления на такие ПК и рекомендует не обновлять ОС, так как это может привести к нестабильной работе.

Пользователи, столкнувшиеся с этой проблемой, могут обновить драйверы Intel SST до версий 10.30.00.5714 или 10.29.00.5714 и выше через «Центр обновления» Windows. Если обновление не отображается, им следует обратиться к производителю устройства (OEM).

Microsoft предупреждает, что более поздние версии драйвера могут отличаться только последней цифрой в номере версии, поэтому версии 10.30.x могут не быть новее 10.29.x.

Если устройство продолжает сталкиваться с проблемами при установке обновления в течение 48 часов, возможно, драйверы для данного аудиоконтроллера еще не выпущены.

Кроме того, Microsoft добавила блокировку установки Windows 11 24H2 на устройства с установленной программой Safe Exam Browser, некоторыми системами с несовместимым программным обеспечением для сканеров отпечатков пальцев и приложениями для кастомизации обоев рабочего стола.

Источник: 3dnews.ru.