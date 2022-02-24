Microsoft анонсирует новую панель задач для планшетов на Windows 11

Microsoft скоро сделает панель задач Windows 11 более удобной для планшетов. Гигант программного обеспечения начал тестировать новую панель задач, предназначенную для использования на планшетах, с уменьшенным свернутым состоянием, которое показывает только важную информацию, такую ​​как время и дата или состояние сети и батареи.

Эта панель задач планшета выглядит намного менее загроможденной благодаря скрытым значкам приложений, поиску, виджетам и кнопке «Пуск». Новый параметр автоматически скроет панель задач, когда вы используете устройство в качестве планшета, и предоставит больше места на экране для пользователей планшетов с Windows 11. Если вы смахнете, чтобы открыть всю панель задач, виджеты, кнопка «Пуск», поиск и значки приложений станут намного больше и их будет легче трогать.

Наряду с изменениями панели задач, Microsoft также скоро изменит работу виджетов в Windows 11. Сегодняшняя новая тестовая сборка Dev Channel также содержит больше информации и динамического контента в виджетах.

«Это должно облегчить вам поиск и взаимодействие с новыми виджетами и новостным контентом через вашу ленту», — объясняет команда Windows Insider . «В этом выпуске основное внимание уделяется тому, чтобы виджеты можно было обнаружить в ленте, и со временем мы планируем сделать ленту еще более персонализированной».

Microsoft также тестирует 37 новых смайликов в Windows 11, в том числе смайлики тролля, бобов и тающего лица, которые также появляются на Android, iOS и других платформах с Emoji 14.0.

Эта последняя тестовая сборка Windows 11 также будет включать улучшения, упрощающие привязку наиболее важных окон друг к другу, а предлагаемые вкладки Microsoft Edge отображаются в Snap Assist. Теперь вы увидите три самые последние вкладки Edge при попытке привязать окно, и это можно отключить в разделе настроек Windows 11.

Как всегда, эти новые функции Windows 11 будут протестированы и изменены, и они могут не появиться в операционной системе в течение нескольких месяцев. Глава Microsoft по Windows и устройствам Панос Панай недавно сообщил, что компания добавит больше функций в Windows 11 в ближайшие месяцы, вместо того, чтобы ждать большого ежегодного выпуска.

«Со временем вы увидите, что мы будем чаще выпускать новые функции в Windows 11 для конечных пользователей в дополнение к нашему ежегодному обновлению», — говорит Панай. «Мы будем использовать различные механизмы обновлений, которые у нас есть, включая обслуживание и обновления Microsoft Store. Наша цель — постоянно внедрять инновации, предоставляя вам лучший опыт круглый год».