Microsoft анонсировала ноутбуки на базе Qualcomm Snapdragon 7c

Microsoft анонсировал два новых ноутбука, в основе которых лежит однокристальная платформа Snapdragon 7c.

Первыми моделями с таким процессором стали JP.IK Turn T101 и Positivo Wise N1212S, которые в дальнейшем будут продавать за $299 и $575 долларов.

Про анонсированные модели пока ничего не известно, но за счет решения от компании Qualcomm они должны на одном заряде работать существенно дольше и в них будет поддержка 4G LTE.

На процессоре Snapdragon 7c будут еще представлены ноутбуки от компаний HP, Dell, Acer и Lenovo.

Все эти компании разработали ноутбуки для образовательного сектора и их цена будет не более $300.

Презентация ноутбуков с процессором Snapdragon 7c состоится на следующей неделе в Великобритании на выставке BETT 2020.