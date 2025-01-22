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Microsoft анонсировала красный беспроводной контроллер Xbox Pulse Cipher

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Компания Microsoft представила новый беспроводной контроллер Xbox Pulse Cipher Special Edition, который стал третьим в серии Cipher.

Microsoft анонсировала красный беспроводной контроллер Xbox Pulse Cipher

Этот контроллер имеет прозрачный красный дизайн, с прорезиненными красными рукоятками и металлическими красными триггерами. Кнопки также оформлены в красных тонах, а кнопка Xbox выделяется красным на белом фоне.

Внутренняя часть контроллера серебристая, как и у других моделей серии. Он поставляется в обновлённой упаковке, которая меньше и легче, без одноразовых пластиковых элементов и с QR-кодом вместо бумажного руководства.

Контроллер поддерживает Xbox Wireless и Bluetooth, что позволяет подключаться к консолям Xbox и ПК с Windows 10/11, а также устройствам Android и iOS.

Цена нового контроллера составляет 74,99 долларов и его можно будет купить с 4 февраля, а уже сейчас он доступен для предварительного заказа на Amazon.

Microsoft анонсировала красный беспроводной контроллер Xbox Pulse Cipher

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