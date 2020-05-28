Майское обновление Windows 10 уже доступно пользователям

С 28 мая компания Microsoft начала распространять крупное обновление Windows 10, которое пользователи могут установить по «воздуху» через Центр обновления Windows.

В новой сборке внесли большое количество изменений. Также добавлено полнофункциональное ядро Linux.

В свежей сборке разработчики очень сильно изменили приложение фирменного голосового помощника Cortana, а также добавили ассистенты новые возможности.

Переработан еще «Проводник» и «Блокнот». В «Диспетчере задач» появилась возможность отлеживать температуру графического чипа и типа накопителей.

Полный список изменений в майской сборке доступен на официальном сайте компании Microsoft.