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Microsoft 22 июля закрывает стриминговую платформу Mixer

23.06.2020 21:08

В компании Microsoft признались, что Mixer оказался невостребованным, и в результате сервис решили закрыть.

Произойдёт это ровно через месяц. Вместо Mixer пользователям предложат Facebook Gaming, а все кто использовал Mixer автоматически будут перенаправлены на сервис от компании Facebook.

При запуске Mixer в компании Microsoft рассчитывали, что аудитория стримингового сервиса составит 2 млн игроков, но позже руководство американской компании поняло, что данная цифра является недостижимой.

О закрытии Mixer сообщил руководитель подразделения Xbox Фил Спенсер.

По его словам, у Mixer недостаточно сильная позиция, и он очень сильно уступает Twitch, YouTube и Facebook Gaming

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