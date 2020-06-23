Microsoft 22 июля закрывает стриминговую платформу Mixer

Microsoft 22 июля закрывает стриминговую платформу Mixer23.06.2020 21:08
В компании Microsoft признались, что Mixer оказался невостребованным, и в результате сервис решили закрыть.
Произойдёт это ровно через месяц. Вместо Mixer пользователям предложат Facebook Gaming, а все кто использовал Mixer автоматически будут перенаправлены на сервис от компании Facebook.
При запуске Mixer в компании Microsoft рассчитывали, что аудитория стримингового сервиса составит 2 млн игроков, но позже руководство американской компании поняло, что данная цифра является недостижимой.
О закрытии Mixer сообщил руководитель подразделения Xbox Фил Спенсер.
По его словам, у Mixer недостаточно сильная позиция, и он очень сильно уступает Twitch, YouTube и Facebook Gaming
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