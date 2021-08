Micromax In note 1 Pro с чипсетом Helio G90 появился на Geekbench

Есть признаки того, что выход Micromax In Note 1 Pro на индийский рынок близок, поскольку устройство было замечено на Geekbench, платформе для оценки производительности. Список Geekbench раскрыл несколько деталей, включая номер модели, набор микросхем и название устройства.

Micromax In Note 1 Pro, вероятно, станет преемником Micromax In Note 1, который был запущен в Индии в ноябре 2020 года. В списке Geekbench указано, что номер модели устройства — E7748_64, и оно будет работать на чипсете MediaTek Helio G90, что является положительным отличием от In note 1, в котором был обнаружен набор микросхем MediaTek Helio G85. Helio G90 предлагает больше мощности и имеет более мощный графический процессор Mali-G76 MC4.

Результаты Geekbench показали, что Micromax In note 1 Pro набрал 519 баллов в одноядерном режиме и 1673 балла в многоядерном. Заявленная оперативная память In note 1 Pro составляла 4 ГБ, что соответствует ванильной версии модели. Ожидается, что могут быть другие варианты с большей оперативной памятью и внутренней памятью по сравнению с его предшественником. Устройство, протестированное на Geekbench, будет работать в операционной системе Android 10.

Источник — Astera.