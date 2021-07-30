Micromax IN 2B запущен с UNISOC T610 SoC

Micromax официально выпустила бюджетный смартфон IN 2B в Индии в соответствии с графиком. В телефоне большой дисплей, чипсет UNISOC, две камеры и огромная батарея. Давайте посмотрим на все его характеристики и функции, а также на цену и доступность.

Недавно анонсированный Micromax IN 2B оснащен 6,52-дюймовой ЖК- панелью с разрешением 1600 x 720 пикселей (HD +), 269 PPI и 16 миллионами цветов. Экран имеет цветовую гамму 71% NTSC, яркость 400 нит, коэффициент контрастности 1200: 1, соотношение сторон 20: 9 и выемку в виде капли росы.

Устройство питается от UNISOC T610 SoC в сочетании с оперативной памятью LPDDR4x объемом до 6 ГБ и хранилищем eMMC 5.1 объемом до 64 ГБ. Он оснащен двойной задней камерой 13 МП (ширина) + 2 МП (глубина) и фронтальной камерой на 5 МП.

Что касается подключения, телефон поддерживает две SIM-карты, 4G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и GNSS (GPS, Beidou, Glonass, Galileo). Как и любой другой бюджетный смартфон, в телефоне есть слот для карт MicroSD и разъем для наушников 3,5 мм. Интересно, что он оснащен портом USB Type-C и основными датчиками (датчик внешней освещенности, акселерометр, датчик приближения, датчик отпечатков пальцев).

Он работает под управлением Android 11 и оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 10 Вт. И последнее, но не менее важное: размеры телефона 164,31 x 75,68 x 8,63 мм, вес 190 г и три цвета (черный, синий, зеленый).

Источник — Astera.