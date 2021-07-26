Micromax E7746 на базе MediaTek Helio G95 появляется в Geekbench

Ранее в этом году Micromax запустила новую серию смартфонов IN, дебютировав со смартфоном IN 1 в марте. Теперь компания готовится к запуску своего преемника на индийском рынке и уже запланировала мероприятие на 30 июля.

Теперь, всего за несколько дней до запуска собственной индийской компании, смартфон с кодовым названием E7446 появился на платформе для тестирования производительности Geekbench, которая, как полагают, станет грядущей Micromax IN 2 или IN Note 2.

Согласно списку Geekbench, смартфон работает на чипсете MediaTek Helio G95 с тактовой частотой 2 ГГц и имеет 4 ГБ оперативной памяти. Мы ожидаем, что при запуске устройства будет еще пара вариантов памяти.

Это также показывает, что устройство будет работать под управлением операционной системы Android 11 из коробки, вероятно, с собственным пользовательским интерфейсом бренда наверху. В списке показано, что одноядерное устройство набрало 500 баллов, а многоядерное — 1546 баллов на Geekbench.

Недавняя утечка показала, что Micromax IN 2 будет питаться от Unisoc T610 SoC, поэтому телефон, появившийся в Geekbench, может быть IN Note 2. Чтобы знать наверняка, нам придется дождаться официального запуска через пару дней дней.

Если верить утечкам, то предстоящий смартфон IN 2 от Micromax будет оснащен 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем HD + и водяной выемкой, а на задней панели будет установлена ​​двойная камера, состоящая из 13-мегапиксельного первичного датчика и 2-дюймовой камеры. -мегапиксельный вторичный объектив. На передней панели будет 8-мегапиксельная камера для селфи.

Утверждается, что устройство питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 10 Вт. Micromax IN 1B был представлен со стартовой ценой 6 999 фунтов стерлингов (~ 94 доллара США), и мы ожидаем, что его преемник появится на индийском рынке с аналогичной ценой.

Источник — Astera.