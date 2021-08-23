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Mi TV 5X будет оснащен стереодинамиками мощностью 40 Вт

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Mi TV 5X — один из продуктов, который Xiaomi анонсирует в Индии в четверг на мероприятии Smarter Living 2022. В преддверии его выпуска официальные каналы социальных сетей Mi TV India сообщили возможности смарт-телевизора.

Помимо отличного качества изображения, телевизор также должен иметь отличные динамики, что объясняет последний тизер Xiaomi, который показывает, что Mi TV 5X будет оснащен стереодинамиками мощностью 40 Вт.

Mi TV 5X будет оснащен стереодинамиками мощностью 40 Вт

Xiaomi ранее сообщила, что телевизор будет иметь Dolby Atmos, поэтому новый телевизор должен обеспечивать превосходное качество звука при просмотре фильмов, документальных фильмов и ваших любимых телешоу.

Источник — Astera.

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