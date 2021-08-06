Apple Cash, сервис одноранговых платежей Apple, который работает с Apple Pay и iMessage, получил в четверг пару небольших обновлений.

Теперь можно использовать мгновенный перевод как с дебетовой картой Mastercard, так и с дебетовой картой Visa. Раньше можно было использовать только последнюю карту, поэтому добавление Mastercard означает, что мгновенный перевод более доступен для пользователей, которые хотят быстро перевести деньги с баланса Apple Cash на банковский счет, не дожидаясь обработки транзакции.

Apple заявляет, что начиная с 26 августа 2021 года стоимость мгновенного перевода изменится до 1,5% (ранее 1%) от суммы перевода с минимальной комиссией в размере 0,25 доллара США и максимальной комиссией в размере 15 долларов США.

Если пользователи не хотят использовать мгновенный перевод, они также могут перевести деньги на свой банковский счет с помощью ACH и получить их в течение одного-трех рабочих дней без комиссии.

Чтобы сделать мгновенный перевод, откройте приложение Wallet и выберите свою карту Apple Cash, затем нажмите значок с тремя точками. Нажмите «Перевести в банк», введите сумму и выберите «Мгновенный перевод».

В настоящее время Apple Cash доступна только в США. Apple Cash можно использовать для совершения и получения платежей в Сообщениях, или вы можете заставить Siri отправлять деньги другу или члену семьи.

Источник — Astera.