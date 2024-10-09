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МФТИ разработал флешку нового поколения с защитой данных

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Сотрудники кафедры защиты информации МФТИ представили уникальную флеш-карту, оснащённую блоком аутентификации.

МФТИ разработал флешку нового поколения с защитой данных

Это устройство способно распознавать не только легальных пользователей, но и компьютеры, на которых оно может использоваться. Кроме того, флешка имеет систему автоматического маскирования данных, что делает невозможным считывание информации напрямую с микросхемы.

По словам заведующего кафедрой Валерия Конявского, доступ к данным на этой флешке имеют только пользователь и администратор.

Пользователь может управлять списком разрешённых компьютеров, а администратор отвечает за чтение и запись данных. Установка ролей осуществляется с помощью специального ПО, которое хранится на самой флешке и не может быть удалено.

Эти флешки предназначены для использования в защищённых системах, например, в локальных сетях предприятий, где невозможно внесение или вынос данных. Интеграция с информационной системой не снижает безопасности, так как внешние носители не могут быть использованы вне защищённой среды.

Если злоумышленник попытается обойти защиту и извлечь микросхему, он столкнётся с зашифрованными данными. Легальный пользователь же сможет увидеть обычные файлы на разрешённом компьютере.

В планах разработчиков — начать мелкосерийное производство защищённых флешек, которые будут изготовлены исключительно из отечественных комплектующих.

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