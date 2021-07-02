Redmi 9 — один из самых продаваемых смартфонов в мире. Телефон дебютировал с MIUI 11 на базе Android 10. Устройство было обновлено до MIUI 12 в прошлом году, но оно еще не получило обновление MIUI 12.5. В преддверии этого Xiaomi начала выпускать обновление Android 11 в Китае в начале прошлого месяца. Теперь это обновление медленно распределяется по международным версиям.

Обновление Android 11 для Redmi 9 изначально было выпущено для китайской версии в начале июня. На прошлой неделе Xiaomi выпустила сборку для «глобального» варианта. Сегодня обновление даже начало распространяться на вариант «ЕЭЗ».

Обновление Redmi 9 Android 11 для версий Global и EEA поставляется с номерами сборки V12.0.1.0.RJCMIXM и V12.0.1.0.RJCEUXM соответственно. Эти сборки программного обеспечения выпускаются партиями и должны поступить во все подразделения в ближайшие дни.

Аналогичным образом, остальные региональные варианты этого телефона также очень скоро начнут получать обновление Android 11. Также стоит отметить, что этот смартфон известен в Индии как Redmi 9 Prime. Это устройство также получит прошлогоднее обновление Android.

Источник — Astera.