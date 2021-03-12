Международную версию Oppo Reno5 Pro с 5G оценили в 800 евро

Oppo провела презентацию смартфонов Oppo Find X3 Neo и Find X3 Lite, которые по факту оказались международными версиями аппаратов под названием Reno5 Pro 5G и Reno5 5G.

Старт продаж новинок запланирован на середину апреля. Find X3 на европейском рынке будет предлагаться по цене 499 евро, а вот флагманский Find X3 Pro уже будет стоить 749 евро.

Младшая модель будет доступна в черном и серебристом исполнении, а старшую версию уже можно будет купить в черном, голубом и серебристом цвете.

Oppo Find X3 Neo оснащен 6,5-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением 2400х1080 пикселей. Частота обновления экрана составляет 90 Гц.

Сканер отпечатка пальца находится под экраном. Фронтальную сторону аппарата закрывает стекло Gorilla Glass 5.

На тыльной стороне расположена камера с датчиками на 50, 13, и 2 Мп, с фронтальной стороны в отверстии установили 32 Мп камеру.

В основе аппарата лежит Snapdragon 865, который дополнили 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

Питание устройства осуществляется аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, причем его можно заряжать быстрой зарядкой мощностью 65 Вт.

Oppo Find X3 Lite получил уже 6,44 дюймовую матрицу, которую защищает стекло Gorilla Glass 3+. Основная камера аппарата уже оснащена датчиками изображения на 64, 8 и 2 Мп.

Разработан смартфон на базе процессора Snapdragon 765G. Памяти в Find X3 Lite установили 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной.

Батарея в новинке на 4300 мАч. Также в этом смартфоне есть модуль NFC и стандартный разъем для наушников.