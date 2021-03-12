Международную версию Oppo Reno5 Pro с 5G оценили в 800 евро

Меню
Поиск

USD/RUB: 73.5 EUR/RUB: 87.76 BTC/USD: 8756.9

12 апреля : пятница

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Директор Valve планирует перевести команду разработчиков в Новую Зеландию

Ньюэлл находится в Новой Зеландии почти с самого начала пандемии, и условия работы на дому в США, влияющие на производство, были серьезной проблемой.

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Колонка эксперта

Уборка офисов IT компаний

Чистота офиса – залог здоровья персонала, долговечности оборудования и комфортной атмосферы в кабинетах. Потенциальные клиенты и инвесторы оценивают организацию, в первую очередь, по внешнему виду её помещений, поэтому пренебрежительное отношение к уборке может серьёзно навредить имиджу фирмы. Содержать штат сотрудников, обеспечивающих чистоту, бывает неудобно, но потенциальный клиент всегда вправе рассчитывать на помощь специальных служб. «Единый

Как сделать офисное пространство уютным?

Труд офисного работника может показаться лёгким только непосвящённому обывателю. Психологическое напряжение, строгое начальство, множество мелочей, отвлекающих от текущих задач, перманентный стресс – вот лишь неполный список негативных факторов, действующих на человека. Чтобы хоть отчасти нивелировать недостатки офисной деятельности, каждый сотрудник должен иметь удобное рабочее место, создание которого – головная боль руководства. Офисные перегородки – универсальное

Эксперт Куканов назвал метод определения номера телефона через интернет

Когда пользователи допускают наличие информации в свободном доступе злоумышленники получают возможность узнать очень много, включая даже место жительства, учебы или работы, а также круг общения.

Определены самые популярные категории кабеля «Витая пара»

Специалисты телекоммуникационной компании LANart предварительно подвели итоги 2020 года, назвав самую популярную продукцию. Обозреватели отечественного потребительского рынка не отличились оригинальностью, когда уже традиционно объявили лидером продаж категорию 5е (как известно, категория наносится на кабель в виде маркировки). Данный товар идёт на прокладку бытовой абонентской сети до 100 Мбит/сек по 10-15 руб./м. Речь о 4-х либо

Роскачество перечислило небезопасные для изменения настройки смартфона

По словам специалиста, пользователю, который не понимает как работают настройки, лучше не трогать блокировку входящих вызовов и «универсальный доступ».

Статьи

Обзоры рынков

Международную версию Oppo Reno5 Pro с 5G оценили в 800 евро

12.03.2021 07:15

Oppo провела презентацию смартфонов Oppo Find X3 Neo и Find X3 Lite, которые по факту оказались международными версиями аппаратов под названием Reno5 Pro 5G и Reno5 5G.

Старт продаж новинок запланирован на середину апреля. Find X3 на европейском рынке будет предлагаться по цене 499 евро, а вот флагманский Find X3 Pro уже будет стоить 749 евро.

Младшая модель будет доступна в черном и серебристом исполнении, а старшую версию уже можно будет купить в черном, голубом и серебристом цвете.

Международную версию Oppo Reno5 Pro с 5G оценили в 800 евро

Oppo Find X3 Neo оснащен 6,5-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением 2400х1080 пикселей. Частота обновления экрана составляет 90 Гц.

Сканер отпечатка пальца находится под экраном. Фронтальную сторону аппарата закрывает стекло Gorilla Glass 5.

На тыльной стороне расположена камера с датчиками на 50, 13, и 2 Мп, с фронтальной стороны в отверстии установили 32 Мп камеру.

В основе аппарата лежит Snapdragon 865, который дополнили 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

Питание устройства осуществляется аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, причем его можно заряжать быстрой зарядкой мощностью 65 Вт.

Международную версию Oppo Reno5 Pro с 5G оценили в 800 евро

Oppo Find X3 Lite получил уже 6,44 дюймовую матрицу, которую защищает стекло Gorilla Glass 3+. Основная камера аппарата уже оснащена датчиками изображения на 64, 8 и 2 Мп.

Разработан смартфон на базе процессора Snapdragon 765G. Памяти в Find X3 Lite установили 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной.

Батарея в новинке на 4300 мАч. Также в этом смартфоне есть модуль NFC и стандартный разъем для наушников.

Просмотры:

Метки: , ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги