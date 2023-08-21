Metal Gear Solid Master Collection получит поддержку клавиатуры и мыши

В июне пользователи обратили внимание на отсутствие поддержки клавиатуры и мыши в Steam-версии Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1. После обратных отзывов и просьб игроков, Konami объявила, что добавит поддержку управления с помощью мыши и клавиатуры в этой коллекции.

Однако поддержка мыши и клавиатуры будет реализована частично. В игре Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty она будет частичной, а в Metal Gear Solid 3: Snake Eater поддержка будет полной. Остальные игры в коллекции будут доступны только для управления с помощью клавиатуры, так как геймдизайн этих игр не предполагает использование мыши.

Кроме того, Konami сообщила, что Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 также будет выпущена на PlayStation 4, но только в цифровом формате. Релиз этой коллекции игр запланирован на 24 октября и она будет доступна на платформах PC, PS4, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Первые обзоры игр в коллекции были положительными, и журналисты выразили удовлетворение относительно грядущего релиза.