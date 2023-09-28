Meta представила «умные» очки Ray-Ban Meta Smart Glasses с функциями смартфона

Компания Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) представила обновленные умные очки Ray-Ban Meta Smart Glasses.

Они получили ряд изменений, среди них 12 Мп камера с возможностью записи видео в разрешении 1080p, также теперь присутствует светодиодный индикатор, который оповещает о съемке. Для записи звука теперь используется пять микрофонов, а новые динамики обеспечивают звук, который слышит только пользователь.

Очки также получили новые оправы, футляр для хранения и зарядки. В основе очков Ray-Ban Meta Smart Glasses лежит процессор Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 и 32 Гб постоянной памяти.

Разработчики заявляют, что в смешанном режиме «умных» очков хватит на 6 часов работы, при записи видео заряда хватит всего на 4 часа.

