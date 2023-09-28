Главная » Новости

Meta представила «умные» очки Ray-Ban Meta Smart Glasses с функциями смартфона

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Компания Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) представила обновленные умные очки Ray-Ban Meta Smart Glasses.
Они получили ряд изменений, среди них 12 Мп камера с возможностью записи видео в разрешении 1080p, также теперь присутствует светодиодный индикатор, который оповещает о съемке. Для записи звука теперь используется пять микрофонов, а новые динамики обеспечивают звук, который слышит только пользователь.

Meta представила «умные» очки Ray-Ban Meta Smart Glasses с функциями смартфона

Очки также получили новые оправы, футляр для хранения и зарядки. В основе очков Ray-Ban Meta Smart Glasses лежит процессор Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 и 32 Гб постоянной памяти.

Разработчики заявляют, что в смешанном режиме «умных» очков хватит на 6 часов работы, при записи видео заряда хватит всего на 4 часа.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.