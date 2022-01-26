Компания Meta представила новый суперкомпьютер, который должен стать самым мощным в мире. На его создание потребовалось два года, причем все происходило в разгар пандемии, поэтому большое количество работ проводили дистанционно.

Новый суперкомпьютер получил название AI Research SuperCluster (RSC), его задача развивать искусственный интеллект (ИИ) и создать метавселенную.

В основе RSC лежит 760 систем NVIDIA DGX A100, которые суммарно дают мощность 6 тыс. графических процессоров.

Сейчас по производительности RSC занимает пятое место в мире среди суперкомпьютеров, но к концу года он станет самым мощным. По крайней мере такие планы перед собой ставит компания Meta.

Задача RSC научить ИИ распознавать речь, переводить речь в реальном времени и выявлять вредоносный контент.

В конце текущего года RSC должен будет обрабатывать 16 ТБ информации в секунду, но это при условии, что система станет самой мощной в мире.