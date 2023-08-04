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Meta* представила на публике новый ИИ AudioCraft для создания музыки и шума

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Корпорация Meta* представила свою новую нейросеть AudioCraft, способную генерировать аудио на основе текстовых запросов. Для обучения этой ИИ использовались треки, либо принадлежащие самой компании, либо специально лицензированные.

Meta* представила на публике новый ИИ AudioCraft для создания музыки и шума

AudioCraft объединяет три отдельных ИИ: MusicGen отвечает за создание музыкальных композиций, AudioGen занимается генерацией эффектов и звуков окружающей среды, а EnCodec отвечает за обработку полученных звуков.

На данный момент AudioCraft способен лишь создавать простые музыкальные композиции, однако в Meta видят в нем большой потенциал. Они считают, что открытый исходный код позволит другим пользователям тестировать новые подходы к созданию генеративных нейросетей.

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