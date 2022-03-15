Разработчики WhatsApp вводят новое ограничение для всех россиян с 16 марта 2022 года

WhatsApp в России пока никто не планирует блокировать, этот сервис для обмена сообщениями будет и дальше работать, так как он является мессенждером, а не социальной сетью.

Скоро WhatsApp введет новые правила по отправке сообщений в группы. Ожидается, что придуманные разработчиками ограничения позволят уменьшить количество фейков.

Уже известно, что в WhatsApp нельзя будет переслать сообщение с пометкой «пересланное сообщение» сразу в несколько чатов.

Отправку можно сделать только в один, а для повторной отправки пользователю нужно будет провести несколько нажатий, чтобы отправит сообщение в другой чат.

Новое ограничение в WhatsApp для всех россиян начнет действовать с 16 марта 2022 года