Мессенджер WhatsApp получил функцию быстрого ответа на сообщение

В WhatsApp добавили новую полезную функцию, теперь в мессенджере можно быстро отвечать на сообщение.

Разработчики сервиса для общения добавили кнопку быстрого ответа на сообщения, об этом сообщает WABetaInfo.

Пока новая функция работает только в бета-версии сборки 2.2218.0 для компьютеров.

Для пользователей WhatsApp на компьютере пока есть только один способ ответа, который работает следующим способом: нужно навести на курсор на сообщение, выбрать значок меню и выбрать пункт «Ответить».

Когда кнопка быстрого ответа появится у всех пользователей WhatsApp на компьютере не сообщается, но обычно разработчики достаточно быстро запускают нововведения.