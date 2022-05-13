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Мессенджер WhatsApp получил функцию быстрого ответа на сообщение

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В WhatsApp добавили новую полезную функцию, теперь в мессенджере можно быстро отвечать на сообщение.
Разработчики сервиса для общения добавили кнопку быстрого ответа на сообщения, об этом сообщает WABetaInfo.

Пока новая функция работает только в бета-версии сборки 2.2218.0 для компьютеров.

Для пользователей WhatsApp на компьютере пока есть только один способ ответа, который работает следующим способом: нужно навести на курсор на сообщение, выбрать значок меню и выбрать пункт «Ответить».

Когда кнопка быстрого ответа появится у всех пользователей WhatsApp на компьютере не сообщается, но обычно разработчики достаточно быстро запускают нововведения.

WhatsApp
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