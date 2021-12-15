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Пользователи iPhone столкнулись с массовым сбоем работы мессенджера WhatsApp

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Разработчики мессенджера пока официально не прокомментировали проблемы.

Многие пользователи смартфонов американской компании столкнулись с проблемами при запуске мессенджера.

В частности, мессенджер WhatsApp перестал работать на многих iPhone по всему миру, при попытке запуска приложение просто вылетает.

Известно, что проблема затронула пользователей моделей iPhone 13 и более старых смартфонов.

В связи с тем, что в последнее время компания не распространяла обновлений, предполагается, что причиной сбоев являются серверы Facebook.

Также есть предположения, что причина кроется в операционной системе iOS.

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