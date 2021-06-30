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Мессенджер WhatsApp обзавелся поддержкой работы на нескольких устройствах

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Участники тестирования WhatsApp получили возможность использовать один аккаунт на нескольких устройствах.
Предложение от разработчиков появилось в сборке 2.21.14.1 для Android-смартфонов.

Бета-версия позволяет использовать учетную запись в WhatsApp Web, WhatsApp Desktop и WhatsApp Portal, и в этом режиме смартфону не нужно оставаться в Сети.

Одновременно можно использовать WhatsApp на пяти устройствах, из которых может быть только один смартфон.

Помимо этого, из WhatsApp Web, WhatsApp Desktop и WhatsApp Portal можно совершать звонки, но только они не будут проходить владельцам устаревших версий WhatsApp.

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