Участники тестирования WhatsApp получили возможность использовать один аккаунт на нескольких устройствах.

Предложение от разработчиков появилось в сборке 2.21.14.1 для Android-смартфонов.

Бета-версия позволяет использовать учетную запись в WhatsApp Web, WhatsApp Desktop и WhatsApp Portal, и в этом режиме смартфону не нужно оставаться в Сети.

Одновременно можно использовать WhatsApp на пяти устройствах, из которых может быть только один смартфон.

Помимо этого, из WhatsApp Web, WhatsApp Desktop и WhatsApp Portal можно совершать звонки, но только они не будут проходить владельцам устаревших версий WhatsApp.