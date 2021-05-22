Мессенджер WhatsApp наконец разрешит переносить чаты при смене номера

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp предложат новую функцию, тестирование которой уже началось.

Речь идет о такой полезной функции как перенос чатов при смене номера.

В актуальной версии мессенджера при установке WhatsApp требуется резервная копия, которая должна быть связана только с тем же номером телефона и той же ОС, но с появлением новой функции появится возможность переноса чатов с iOS на Android, а также перенос истории чата на другой номер телефона.

Информации о том, когда будет представлена новая функция, пока нет.